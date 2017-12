Els fidels feliciten el papa Francesc pel seu 81è aniversari

El papa Francesc va fer ahir 81 anys i, tot i que al Vaticà no se celebren aquestes efemèrides, el Pontífex va rebre paraules d'afecte i felicitacions i es van organitzar activitats solidàries en honor seu. Al Vaticà no se celebren els aniversaris sinó les onomàstiques, però tot i això els missatges de felicitació cap al Papa argentí van ser abundants, sobretot per mitjà de les xarxes socials. En treure el cap per la finestra del Palau Apostòlic per al tradicional prec de l'Àngelus, segurament va poder veure una enorme pancarta que alguns fidels van portar a la plaça de Sant Pere i en la qual podia llegir-se «Moltes felicitats, Santedat».