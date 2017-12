La sèrie «Broken» arriba aquesta nit a la plataforma Movistar

La plataforma Movistar estrena aquesta nit, a partir de les 22.30 h en el canal dedicat a sèries, Broken, un drama britànic amb segell de la BBC protagonitzat per Sean Bean ( El Senyor dels anells, Hi, Ronin i conegut pel seu paper com Ned Stark a Joc de trons), que també fa de productor executiu. Broken és una sèrie que aborda qüestions molt humanes, una sèrie sobre persones trencades, societats trencades, comunitats trencades, institucions trencades, que busquen reparació.

Michael Kerrigan (Sean Bean) és el rector catòlic d'una petita comunitat castigada per la crisi al nord d'Anglaterra. Malgrat tenir un passat fosc, Michael és un sacerdot carismàtic, implicat amb la seva comunitat, inconformista i avançat al seu temps, un fet que sovint l'enfrontarà amb les faccions més conservadores de l'Església. Mentre brega amb els seus propis fantasmes, el pare Kerrigan s'esforça per ser pilar, conseller i confident d'uns escassos feligresos que, com ell, viuen en constant lluita per reconciliar les seves creences amb els desafiaments de la vida diària.

Una mare soltera amb tres fills al seu càrrec, incapaç de trobar feina i desbordada per la seva situació. Una dona addicta al joc que ha arribat a una situació irreversible que també afecta la seva família. Un jove policia local i pare de família que, després d'un incident, es debtat entre el seu deure moral i el seu futur professional. I una mare catòlica, forta i optimista malgrat les seves circumstàncies, que troba en Michael una amistat profunda, sense conèixer els secrets que ell amaga.

La sèrie ha estat creada per Jimmy McGovern ( Cracker, The Street, Hillsborough), un dels guionistes més destacats de la televisió britànica, guanyador de tres BAFTA. Completen l'elenc de la ficció Paula Malcolmson ( Ray Donovan) en el paper de Roz Demichelis, la dona addicta al joc; Anna Friel ( The Girlfriend Experience, The Street, Pushing Daisies) com a Christina Fitzsimmons, mare soltera de tres fills desbordada per les seves circumstàncies; Adrian Dunbar ( Line of Duty) com el pare Peter Flaherty, confessor i amic de Michael, bon coneixedor dels seus punts febles i els seus dubtes; i Mark Stanley ( Joc de trons, Dickensian, Star Wars: El despertar de la Força) en el paper del policia Andrew Powell.