L'avortament, l'últim tabú que queda a Irlanda, avui al programa «60 minuts»

Mentre que en molts països europeus ja fa molts anys que es va legalitzar el dret a l'avortament – França, per exemple, va commemorar recentment el 40è aniversari– en altres estats de la Unió Europea aquest dret de les dones encara no està garantit. A Irlanda, potser el país europeu -juntament amb Polònia- on la religió catòlica impregna més profundament la societat i les institucions, l'avortament es castiga amb 14 anys de presó, d'acord amb la vuitena esmena de la seva Constitució.

Sobre aquesta situació gira el documental Agafa el barco, que el programa 60 minuts (23.10 h, canal 33) estrena aquesta nit. Cada any, com abans passava a Espanya, milers de dones irlandeses viatgen fins al Regne Unit per accedir als seus centres hospitalaris i interrompre voluntàriament l'embaràs amb seguretat mèdica.

El terme popular que utilitzen les dones irlandeses en les seves converses per referir-se a la qüestió és «agafa el barco». Una frase metafòrica, perquè, en realitat, avui en dia les dones solen viatjar amb avió fins al Regne Unit.