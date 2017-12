«Masterchef Junior» torna aquesta nit amb la generació més jove

Convertit ja en tot un clàssic de la graella televisiva de Nadal, Masterchef Junior, torna aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola amb una cinquena edició «espectacular» que promet «emoció» amb una nova generació de joves aspirants a xef. «Serà el tret de sortida a aquestes festes que sobretot seran tendres, perquè, si alguna cosa té aquesta edició de Masterchef Junior, és tendresa», explica la presentadora Eva González sobre una edició que tornarà a comptar amb un jurat format per Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz.

Es tracta de la generació «més jove» del format de la televisió pública, amb setze petits cuiners d'entre 8 i 12 anys, que s'estrenaran avui a Sanlúcar de Barrameda (Cadis) com a primer escenari d'una edició que passarà per Disneyland París o el Festival de Sant Sebastià. A la localitat gaditana en la qual es desenvoluparà el primer episodi del talent show, vint joves cuiners hauran de demostrar tots els seus trucs gastronòmics en una prova en la qual estaran en joc els davantals dels setze concursants definitius d'aquesta nova edició. Entre els candidats, hi ha un «senyor amb cos de nen»; un apassionat de la gastronomia xinesa que somia ser arqueòleg o una nena que, amb 9 anys, «domina la cuina francesa i espanyola gairebé com el seu cosí», l'actor Miguel Ángel Muñoz, que es va proclamar guanyador de la primera edició de Masterchef Celebrity.

I entre les personalitats que visitaran el plató de la versió infantil d'aquest reeixit concurs gastronòmic s'hi troba, entre altres, el nou vencedor de la versió celebrity, Saúl Craviotto, que anirà acompanyat amb la resta dels seus companys d'edició com Sílvia Abril, José Corbacho o Patricia Montero.

També hi assistiran Adexe & Nau, Roberto Leal, Pablo Rivero o Eneko Sagardory, i els petits cuiners, a més d'altres guanyadors d'anteriors edicions de la franquícia, com Jorge Brazalez, guanyador de Masterchef 5, o Paula i Maria, guanyadores, respectivament, de la quarta i la tercera edició de la versió infantil.

El jurat els inculcarà la importància d'utilitzar productes de temporada i aliments de proximitat i de fer un ús responsable de les matèries primeres, i, per superar els reptes, els concursants comptaran amb un ajudant «molt especial», un robot cuiner anomenat Chefito.