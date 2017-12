Rostres mítics, música i humor al menú de les festes de Nadal de TVE

Rostres mítics de Televisió Espanyola com Ramón García, Anne Igartiburu i José Mota, així com concerts de Raphael i Pablo Alborán, un especial d' Operación Triunfo i molt d'humor són els principals ingredients del menú especial de la cadena pública per a aquestes festes nadalenques. Una programació que arrenca avui amb la retransmissió del Sorteig de la Loteria de Nadal des del Teatro Real de Madrid. Aquest any, les encarregades de cantar els números afortunats seran Sandra Daviú i Blanca Belloch. La 1 i TVE Internacional emetran en directe el sorteig, des de les vuit del matí i mostraran l'alegria dels afortunats.

Telepasión. El musical serà el nom de l'especial de la cadena per la nit de Nadal, en què més de noranta rostres de RTVE protagonitzaran números que homenatjaran grans musicals de la història del cinema, com Cabaret, Moulin Rouge i Sister Act. La música de Pablo Alborán serà una de les grans apostes per a la nit de Nadal a l'especial Prometo parar el tiempo, un programa que també inclourà duets amb artistes com Pablo López, Vanessa Marín, Juanes, Malú, Bebe, Niña Pastori i Marta Soto. No faltarà a la programació Raphael, que protagonitzarà Infinita Navidad, ni tampoc el guanyador de cinc Grammys Bruno Mars.

Per la seva part, Operación Triunfo oferirà una gala especial que comptarà amb participants de la primera edició del concurs i en la qual els espectadors podran reviure els duos més memorables d'OT 1 i la interpretació de Mi música es tu voz.

El 28 de desembre s'emetrà, com ja és tradició des de fa sis anys, la Gala Inocente, inocente, presentada aquest any per Igartiburu, Juanma Iturriaga, Juan y Medio, Jacob Petrus i Marta Solano. Demanaran la col·laboració dels espectadors per millorar la vida dels nens amb càncer.

L'humor de José Mota acomiadarà el 2017 amb l'especial Bienvenido Mister Wan-Da, en què tocarà els temes més rellevants d'aquest any, com la precarietat dels mitjans judicials, els «atacs» als turistes, la corrupció i el conflicte a Catalunya. Una de les cites imprescindibles són les Campanades de Cap d'Any, amb Anne Igartiburu i Ramón García des de la Puerta del Sol. Eva González i Carlos Latre presentaran a continuació ¡Feliz 2018!, un programa amb artistes nacionals i internacionals, números de màgia i molt d'humor.