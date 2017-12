Lluís Marquina i Candela Figueras presentaran el sorteig de la Grossa a TV3

El compte enrere per a la Grossa de Cap d'Any ja ha començat, i el diumenge 31 de desembre, a partir de les 12.00 h, es farà el sorteig, que TV3 transmetrà en directe des dels platós de Sant Joan Despí, en un programa conduït per Lluís Marquina i Candela Figueras. El sorteig d'aquest 2017 arriba després de la campanya en què el lema «Jo passo» ha estat el protagonista i que també serà present durant el programa. Aquest any, els premis de la Grossa també comptaran amb padrins, personatges coneguts que esdevindran un misteri fins a l'últim moment del sorteig.