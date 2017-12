Netflix renova «Dark» per a una segona temporada

Netflix ha confirmat que renovarà amb una segona temporada la sèrie original alemanya Dark. El drama creat per Baran Bo Odar i Jantje Friese, amb alguns punts en comú amb Stranger Things, ha tingut una gran acollida entre l'audiència alemanya i internacional, destacant el seu èxit als Estats Units, el Brasil, Itàlia, Turquia, Espanya i França, entre altres països.

Dark, una saga familiar amb un toc sobrenatural, s'ha convertit en menys d'un mes en una de les sèries de parla no anglesa més vista a la plataforma Netflix, una sèrie alemanya que transcendeix les fronteres per connectar amb les audiències globals.

«Quan vam sentir parlar de Dark per primera vegada, vam saber que no havíem vist res com aquesta sèrie abans, ni a Alemanya ni a qualsevol altre lloc del món. És sens dubte una prova que les bones històries transcendeixen fronteres» ha explicat Kelly Luegenbiehl, vicepresidenta de sèries originals internacionals de Netflix, segons un comunicat.

Per la seva banda, els showrunners de la ficció Baran Bo Odar i Jantje Friese han afirmat sentir-se «aclaparats» per la resposta obtinguda. «Estem encantats que la nostra història hagi estat un èxit entre l'audiència mundial. Els espectadors han quedat captivats pels secrets dels nostres protagonistes i han gaudit descobrint els diversos trencaclosques. Saber que ara ens embarcarem en el nostre proper viatge és, per a nosaltres, un somni fet realitat», han afegit segons el citat comunicat de la plataforma.

Ambientada en un poble d'Alemanya on la desaparició de dos joves treu a la llum la doble vida i les fracturades relacions de quatre famílies, Dark ha comptat en la seva primera temporada amb un total de 10 episodis d'una hora de durada. Sobre la nova temporada, només se sap que inclourà més girs sorprenents i trencaclosques difícils de resoldre, i que arribarà el 2018.