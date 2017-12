La BBC renova la sèrie «Peaky Blinders» per una cinquena temporada

La BBC ha anunciat la renovació, per una cinquena temporada, de la sèrie Peaky Blinders, un dels últims grans èxits de la cadena pública britànica. L'anunci arriba poc després del final de l'emissió de la quarta temporada. Creada per Steven Knight, Peaky Blinders està ambientada a la Birmingham de després de la Primera Guerra Mundial, on una família de gàngsters dirigeix un local d'apostes hípiques. Les activitats de l'ambiciós cap de la banda criden l'atenció de la policia. La corrupció i les venjances són una constant en les seves trames.