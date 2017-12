Laura Pausini, Risto Mejide i Xavi Martínez formaran el jurat del nou «Factor X»

Laura Pausini formarà part del jurat de Factor X, en la nova edició d'aquest talent show d'èxit internacional que prepara Telecinco amb Jesús Vázquez com a presentador. El jurat del programa també estarà integrat per un presentador i publicista amb acreditada experiència com a jutge de talent shows, Risto Mejide; un conegut presentador de radiofórmula, Xavi Martínez; i un músic i productor musical llegendari, Fernando Montesinos. Tots ells s'empraran a fons per seleccionar els millors candidats i polir les qualitats del grup de cantants que els siguin assignats.

Després de la massiva convocatòria dels càstings presencials, Factor X comença a perfilar la seva següent fase. Un cop finalitzat el procés, els candidats elegits se sotmetran al veredicte del jurat. En els primers lliuraments del programa i intentaran aconseguir almenys tres vots positius per continuar en el concurs, superar les fases successives i integrar un dels quatre grups dels quals seran mentors. Telecinco no ha anunciat encara la data d'estrena, tot i que podria ser a principis de 2018.