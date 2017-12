Aquest Nadal augmenta la tensió a la sèrie de TV3 «Com si fos ahir»

La sèrie de sobretaula de TV3 Com si for ahir no fa vacances i es continuarà emetent en l'horari habitual, a les 15.55, aquestes festes de Nadal. Llums i ombres faran augmentar la tensió en la sèrie, que es consolida com a líder d'audiència de la seva franja i també en el consum de vídeos a la carta. S'acosta el Nadal i els personatges de Com si fos ahir es preparen per celebrar-lo, si poden. A en Marc comença a coure-li el secret que guarda. Acabarà fent-lo públic? L'Helena, per la seva banda, està enfrontada amb els seus sogres perquè vol tornar a marxar a Mèxic.