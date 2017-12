Telecinco estrena l'espectacle amb nens «Little Big Show»

Arriba a Telecinco un dels formats amb més acceptació a tot el món. Avui (22 h), la cadena estrenarà Little Big Show, un programa espectacle en el qual Carlos Sobera mostrarà amb molt d'humor el talent i desimboltura de nens que exposaran les seves sorprenents destreses sobre l'escenari sense la pressió de guanyar o ser avaluats. A més d'exercir com a mestre de cerimònies, Sobera serà també protagonista del programa, convertint-se en còmplice dels participants i fent aflorar la seva espontaneïtat i la seva faceta més divertida mentre xerra amb ells i els fa preguntes.

Produït per la cadena en col·laboració amb Warner Bros ITVP Espanya, Little Big Show és l'adaptació espanyola de Little Big Shots, espai produït a EUA per Ellen DeGeneres i emès amb més de 15 milions d'espectadors en la seva primera temporada a la cadena NBC. Alemanya, el Regne Unit, Mèxic, Itàlia, Bèlgica, Colòmbia Holanda, Filipines, Austràlia, França, Brasil, Grècia, Xina, Vietnam, Ucraïna, Indonèsia i Tailàndia també han emès adaptacions del xou. Acròbates, virtuosos del violí i de la guitarra, mestres de la bateria, genis en arts, ciències o matemàtiques, gimnastes, ballarins o experts en joguines infantils: així seran alguns dels nens protagonistes.