La FORTA demana no reduir capacitat en l'espectre radioelèctric

Avui diumenge, 31 de desembre, es compleixen 35 anys des de l'inici de les emissions de la primera cadena de ràdio i televisió pública autonòmica, la basca EiTB, segons han assenyalat fonts de la Federació d'organismes de ràdio i televisió autonòmics (FORTA), que demanen per al 2018 no reduir la seva capacitat en l'espectre radioelèctric. «Esperem que el 2018 sigui un any que serveixi per recordar l'importantíssim paper de servei públic que els ens autonòmics realitzen des de fa 35 anys com a part del panorama mediàtic d'una democràcia avançada», destaquen.

En aquest sentit, recalquen que durant el proper exercici el Govern començarà la planificació per a la migració de freqüències per al segon dividend digital, que suposa alliberar l'espai que ara ocupa la TDT per desplegar el 5G. «El nostre desig és que les televisions públiques autonòmiques mantinguin la mateixa capacitat i no vegin reduït el seu espectre com va passar amb el primer dividend», assenyala la FORTA, que aglutina les televisions i ràdios públiques autonòmiques de Canàries, Castella-la Manxa, Múrcia, Aragó, Astúries, Balears, Andalusia, Catalunya, Madrid, Galícia, Euskadi.

D'altra banda, consideren necessari seguir reclamant un marc de finançament dels serveis audiovisuals públics estable a llarg termini que asseguri la qualitat i la sostenibilitat d'un servei de màxim interès general per a molts ciutadans i regions. «Serà important seguir buscant vies d'acord amb l'Agència Tributària per trobar una solució a la interpretació impositiva que s'està fent de les aportacions financeres de les administracions públiques, i que ve a limitar la deduïbilitat de l'IVA suportat pels diferents ens, cosa que podria posar en risc la qualitat del servei públic de ràdio i televisió autonòmica, i fins i tot la seva viabilitat», afegeixen.

En relació amb el 2017, la Federació afirma que, en el panorama actual televisiu, amb una major oferta i una creixent fragmentació d'audiències, els serveis públics de ràdio i televisió autonòmics han mantingut una «evolució positiva» i «avancen en la modernització del seu model» per mantenir la tasca que tenen com a servei d'interès públic.