El periodista gironí Jaume Peral és nomenat nou sotsdirector de RAC1

L'exdirector de TV3, el gironí Jaume Peral, s'ha incorporat com a sotsdirector de RAC1 després de ser nomenat pel director general audiovisual del Grup Godó, Ramon Rovira, segons ha informat l'emissora. Després de treballar en diversos mitjans, Jaume Peral va arribar a Catalunya Ràdio, on va substituir a Ramon Rovira com a delegat a Girona. Més tard, va ser el responsable de les seccions d'Economia i Política, va ser sotsdirector d'Informatius i del 1998 al 2004 va ser cap d'Informatius. Va ser director de comunicació de la CCMA i a partir del 2012, va ser director d'informatius de la cadena al 2016 va ser nomenat director de TV3 fins que va ser rellevat per Vicent Sanchis.