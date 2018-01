«Polònia» o l'«APM?» són alguns dels formats que poden desaparèixer de TV3

Alguns dels programes amb més audiència de la graella de TV3, com Polònia o l' APM? podrien desaparèixer en els propers mesos a conseqüència de la reclamació per part de l'Agència Tributària de l'IVA de les subvencions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) dels últims cinc anys. «Una maniobra per liquidar la televisió pública catalana», segons el director Vicent Sanchis. Segons els seus càlculs, el canvi de criteri d'Hisenda obligarà a afrontar aquest 2018 amb un pressupost de 30 milions d'euros menys que el de 2017, que podrien ser fins a 43 milions menys pel descens d'ingressos per publicitat, tal com ha indicat en una entrevista de Vilaweb recollida per Europa Press.

Sanchis lamenta que hi ha empreses que no inverteixen en publicitat en la cadena perquè es creuen els missatges contraris a TV3: «Si diuen que som gent perillosa, al final hi ha empreses que s'ho creuen». TV3 ha realitzat retallades en la seva despesa des de l'inici de la crisi i adverteix que, si el proper Govern no pot afrontar el pagament de l'IVA reclamat, la programació «no tindrà res a veure» amb l'actual.