«Nashville» estrena a Movistar + la seva última temporada

La sèrie que gira entorn a l´emblemàtica indústria del country a la capital de Tennessee dirà adeu aquest any. Movistar + estrenarà el proper 5 de gener a les 23.50 h la sisena i última temporada de Nashville (2012), un dia després de la seva estrena a EUA. A més, s´acomiadarà d´una manera molt especial, i és que al febrer la cadena emetrà un concert gravat al Royal Albert Hall de Londres, un gran esdeveniment de comiat gravat aquest 201 on van participar actors de la sèrie com Charles Esten (Deacon), entre d´altres.

Aquesta última temporada haurà de concloure les històries que giren entorn als seus protagonistes. I és que la Juliette, en Deacon, en Will, en Gunnar, l´Scarlett, la Maddie i la Daphn s´acomiadaran com ho saben fer millor: amb música.

Durant el concert del Royal Albert Hall londinenc, que s'emetrà al febrer, els actors interpretaran «cançons mítiques de la sèrie» com Sanctuary, Fade Into You o A Life That's Good, a part de versionar el tema Heroes de David Bowie.

Com a novetat d´aquesta temporada, tornaran a les vides dels protagonistes personatges com Jessie Caine (Kaitlin Doubleday), amb qui en Deacon estrenyerà encara més els seus lligams. També tornarà en Zach Welles (Cameron Scoggins), i s´incorporen al repartiment Josh Stamberg (The Affair), Jake Etheridge (que treballa como a consultor musical a la propia sèrie), i Dylan Arnold (When We Rise). Aquesta última temporada, però, ja no comptarà amb Rayna James (Connie Britton), qui va ser nominada a millor actriu als premis Emmy l´any 2013.

En tot el seu recorregut, Nashville ha tractat el tema de la indústria musical a la capital de Tennessee (Estats Units), en concret la del món del country, sobre el qual gira la trama principal. Dins d´aquest context s´hi sumen les relacions afectives i amoroses dels seus personatges.

Aquesta sèrie ha generat diversos àlbums recopilatoris i ha suposat un glop d´aire fresc en el món del country, i que ha estat renovada en diverses ocasions gràcies al suport incondicional dels seus espectadors.