Netflix confirma la seqüela de la seva pel·lícula original «Bright»

Netflix va confirmar ahir la seqüela de Bright, una pel·lícula produïda per la plataforma -i estrenada el 22 de desembre- que s´ha convertit en la pel·lícula original més vista durant la seva setmana d´estrena i amb això un dels seus majors èxits en producció original. S'espera que David Ahir, Will Smith i Joel Edgerton tornin a protagonitzar-la.

Bright és un thriller d´acció que està ambientada en un present alternatiu on els éssers humans, orcs, follets i fades han conviscut des de l'inici dels temps, i la protagonitzen dos policies molt diferents i enemistats.