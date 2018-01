Berto Romero s'enfronta al repte de convertir-se en pare

Què vol dir ser pare? Què vol dir ser fill? Com s'afronta aquest huracà? Preguntes vitals que van portar Berto Romero, Movistar + i El Terrat a crear Mira lo que has hecho, una sèrie dirigida per Carlos Therón i protagonitzada pel mateix Romero, al costat d'Eva Ugarte, sobre què li passa a una parella que funciona i que s'estima quan s'enfronta a l'aventura de ser pares amb l'arribada del seu primer fill. Una nova vida que ve sense manual d'instruccions.

La sèrie, que arribarà a la plataforma Movistar + el pròxim mes de febrer, és una comèdia que explica l'experiència de la paternitat des del punt de vista d'una parella, la formada per Berto i Sandra. La ficció es basa en experiències pròpies viscudes pel mateix Berto Romero i la seva parella afrontant el repte de ser pares per primera vegada. Irònica, divertida i a estones dramàtica, Mira lo que has hecho explora el canvi de relacions sentimentals i personals que produeix l'arribada d'un nou membre a la vida d'una parella.

Mira lo que has hecho consta de 6 capítols de 30 minuts de durada aproximadament i serà emesa d'un sol cop a Movistar + i estarà disponible sota demanda. La ficció ha estat creada i escrita per Berto Romero, Rafel Barceló i Enric Pardo, i Xen Subirats, com a productor executiu d'El Terrat.

En la sèrie, Berto Romero s'encarna a ell mateix, Berto, un humorista i presentador de televisió d'èxit que en la seva vida real afronta la paternitat amb il·lusió, por i inconsciència a parts iguals. El naixement del seu primer fill l'obligarà a trobar un nou equilibri en la relació amb la seva dona, la seva família i el seu treball. La seva parella, Sandra (Eva Ugarte) és metge anestesista per tradició familiar, una dona intel·ligent, analítica i segura de si mateixa. És el centre de gravetat de la seva relació de parella. L'experiència de la maternitat, viscuda des del seu elevat nivell d'autoexigència, farà trontollar el seu sistema de valors i el de tots els que l'envolten. No obstant això, sempre buscant el punt humorístic.