Les conseqüències del mal ús dels antibiòtics, avui al «30 minuts»

El mal ús i l'abús dels antibiòtics ha fet que els bacteris hagin après a defensar-se i s'han fet resistents. El 2050 hi podria haver més morts per culpa dels «superbacteris» que pel càncer. El programa 30 minuts (21.55 h, TV3) estrena La fi dels antibiòtics, un reportatge de Jordi Regàs i Sara Segarra que vol trobar la resposta a dos interrogants: Per què alguns antibiòtics estan deixant de ser efectius? I com és que els «superbacteris» s'han fet tan forts?

Ramón Morales tenia 31 anys quan va morir infectat per un dels bacteris hospitalaris més perillosos del món. L'acabaven d'ingressar a l'hospital Reina Sofia de Còrdova per un trombe a la cama. Al cap d'un mes era mort. De casos com el del Ramón, a Espanya cada any n'hi ha 2.500. Però si no es prenen mesures dràstiques en el consum d'antibiòtics de cara al 2050, aquesta xifra es podria multiplicar per trenta, per sobre dels morts per càncer. El problema sorgeix del fet que els antibiòtics estan deixant de ser efectius. Com a mínim per tractar certes malalties. Són el que ja es coneix com «superbacteris», uns bacteris que s'han tornat resistents a la majoria d'antibiòtics.

La pregunta que es fa molta gent és: Com és que aquests bacteris s'han fet tan forts? Principalment perquè des dels anys 50, que és quan es van començar a usar massivament els antibiòtics, se n'ha abusat. I com més s'utilitzen, els bacteris abans es tornen resistents. L'abús s'ha produït en medicina humana, perquè els metges sovint recepten els antibiòtics per si de cas. Molta gent també s'automedica i es pensa que curen el refredat. En medicina animal també se n'abusa. Espanya és el país europeu que utilitza més antibiòtics per quilo de carn.

Al mateix temps, les grans farmacèutiques fa dècades que van abandonar la investigació en nous antibiòtics. No van trobar noves substàncies i la inversió era massa alta pels ingressos que preveien. El panorama actual és el que alguns metges ja qualifiquen com la «tempesta perfecta». És una situació a la qual fa ben poc que els governs i organismes internacionals presten atenció. L'alarma que s'està aixecant des del sector de la salut és comprensible, perquè sense els antibiòtics la cirurgia i la medicina moderna no serien possibles.