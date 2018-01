Les noves entregues de «Star Trek: Discovery» arriben demà a Netflix

Netflix posarà demà a disposició dels seus subscriptors els nous lliuraments de la sèrie Star Trek: Discovery, desvelant nous episodis cada setmana. La nova tanda compta amb la participació de Sonequa Martin-Green, Michelle Yeoh, Doug Jones, Anthony Rapp i Jason Isaacs. Star Trek: Discovery seguirà els viatges de Starfleet en les seves missions per descobrir nous mons i nous organismes vius, així com la història d'un oficial de Starfleet, que haurà d'aprendre que per entendre tot el relacionat amb els alienígenes, primer has conèixer-te i comprendre't a tu mateix.