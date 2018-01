«En el punto de mira» descobreix paradisos turístics en fallida

Un clima i entorn privilegiats i bones infraestructures. Són els requisits comuns de qualsevol paradís turístic. Espanya disposa al llarg de la seva geografia de nombrosos resorts que han portat la prosperitat a les zones en què estan ubicats. Però no sempre es tracta de negocis rendibles. El nou reportatge d' En el punto de mira que Cuatro emetrà aquesta nit en prime time analitza alguns d'aquests paradisos en fallida, com sempre, mostrant la dimensió de la notícia des de tots els angles i tots els punts de vista.

Situada a la localitat d'El Gorgo (Càceres) i sobre un pantà construït per Franco en els anys 50, l'illa de Valdecañas és l'única illa artificial d'Espanya. Compta amb viles de luxe, apartaments, platja privada, hotel, restaurant i camps de golf que a dia d'avui continuen en peu, tot i que la justícia considera que és il·legal. Després de sortejar nombrosos impediments i dificultats d'accés, la reportera Marta Losada serà l'encarregada de mostrar qui hi viu i quin és el règim pel qual es regeix aquesta illa de milionaris.

L'illa de Valdecañas s'erigeix en plena Xarxa Natura 2000, un espai natural pel qual passen les aus migratòries. Una ecologista va denunciar la construcció de l'illa i la justícia li va donar la raó. La denúncia va arribar fins al Tribunal Suprem, que va ordenar la seva demolició. En el punto de mira donarà veu a totes les parts implicades: l'ecologista que va posar la denúncia, els alcaldes dels pobles limítrofs, els veïns, i a Guillermo Fernández Vara, president de la Junta d'Extremadura.

Per la seva banda, la reportera Verónica Dulanto ha viatjat a l'illa de Tenerife per analitzar la situació de Ten Bel, un complex turístic que havia de ser referent a tot Europa. La idea va sorgir del belga Michael Huygens, que es va enamorar de l'illa i que va voler fer un refugi de vacances per als seus compatriotes, el va anomenar Ten Bel acrònim de les paraules Tenerife i Bèlgica i va arribar a ser el somni del seu fundador: 7 urbanitzacions d'apartaments, un centre comercial, dos hotels i una discoteca de salsa. Malgrat això, després de la mort del seu fundador, el complex ha entrat en crisi. Amb el pas del temps els inversors propietaris de les zones comunes van deixar d'invertir i el complex turístic va caure en l'abandó.