«Sense ficció» mostra aquesta nit com es va viure l'1-0 des de dins

El programa Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit el documental 1-O, una crònica de la jornada. El treball, dirigit per Jordi Arcarazo, se centra en les persones «que van fer possible el referèndum» i es reconstrueixen escenes viscudes en diversos punts de votació amb imatges enregistrades per la productora, cedides d'altres mitjans i captades pels mateixos ciutadans.

En concret el documental mostra instants de diverses escoles de Barcelona, Arenys de Munt i Sant Julià de Ramis. En el transcurs de la crònica apareixen el testimoni de diverses persones que expliquen com van viure l'1-O intercalats amb aportacions enregistrades al lloc dels fets. L'equip del programa ha evitat l'aparició de polítics per centrar-se en l'emotivitat «que van viure les persones».

El director del documental, Lluís Arcarazo, ha explicat a l'ACN que l'objectiu ha estat anar més enllà de reflectir la violència que es va viure i mostrar els moments de por, d'orgull ciutadà, d'esperit democràtic, de frustració, d'alegria i eufòria «que es van viure» per part de la ciutadania. El treball, de poc més de 38 minuts de duració, comença amb imatges d'una persona que treu de casa seva una urna que tenia amagada i la porta en un dels punts de votació, mostra el moment en què arriben les urnes i la documentació electoral en diversos centres i els primers instants de la constitució dels punts.

Durant els primers minuts s'aborda com es van solucionar els problemes que es van produir a l'inici de la jornada: la no recepció de notificacions i, per tant, la no designació de persones a les meses, i la caiguda del sistemes informàtics. En els dos casos, la crònica mostra com persones voluntàries van constituir les meses i van ajudar a minimitzar els inconvenients tecnològics. A la recta final, es pot veure com es va realitzar el recompte en els punts en què la productora va rodar.

L'audiovisual mostra el moment en què la Guàrdia Civil va accedir al col·legi de Sant Julià de Ramis on havia de votar Carles Puigdemont. En aquest punt es pot veure tant l'entrada dels agents com les corredisses dels voluntaris per amagar, sense èxit, les urnes. El documental també recull declaracions de Roger Español, que denuncia que ha perdut la visió de l'ull i que no ha pogut identificar l'agent que va disparar la pilota de goma.