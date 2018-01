L'actor Filipe Duarte s'incorpora avui a la sèrie de Telecinco «El accidente»

L'actor portuguès Filipe Duarte debuta aquesta nit a la sèrie El accidente, de la qual Telecinco emetrà un nou lliurament. El seu poderós atractiu, la seva encantadora personalitat i les seves educades maneres de seductor amaguen la crueltat i la falta d'escrúpols de Paul Bresson, el nou personatge al qual donarà vida Duarte. Bresson és un mafiós molt important que viu i opera a França i que va conèixer a João Ferreira en el passat. Tots dos van ser mercenaris a Angola i allà van liquidar poblats sencers al costat d'algú que Lucía coneix molt bé, el que suposarà un nou cop per a la jove. La terrible història protagonitzada pels dos amics explicarà les circumstàncies de com i per què João va arribar a casar-se amb Maria.