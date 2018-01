Arriba «La Peste», la nova sèrie de Movistar + que se situa a la Sevilla del s. XVI

L'estrena mundial de la nova sèrie de Movistar + La Peste, creada per Alberto Rodríguez i Rafael Cobos i que proposa un passeig per la Sevilla del segle XVI, va tenir lloc ahir a la capital d'Andalusia, on es desenvoluparan més rutes per descobrir les localitzacions reals del projecte i exposicions a peu de carrer. La temporada completa de la sèrie estarà disponible a Movistar + a partir d'avui.

« La Peste va ser el primer projecte que vam posar en marxa, des del principi somiàvem a fer un producte que pogués competir amb el millor contingut europeu. El treball dels guions i la documentació, la utilització de tots els recursos possibles al servei de la història i la clara aposta per la creativitat i el talent dels equips són les claus del que volem aconseguir: un producte basat en la qualitat i l'exigència», va exposarDomingo Corral, director de Ficció de Movistar+.

El thriller de sis episodis està protagonitzada per Pablo Molinero, Paco León, Patricia López Arnáiz, Manuel Solo, Sergio Castellanos, Paco Tous, Cecilia Gómez i Lupe del Junco, entre d'altres.