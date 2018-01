La cantant Gisela, convidada de l'espai d'humor «Programa inesperat»

La convidada d'aquesta setmana al Programa inesperat de La 2 és Gisela, actriu i cantant catalana coneguda per la seva participació al concurs OT1. En aquests moments Gisela és la protagonista d'una nova adaptació teatral de la pel·lícula Moulin Rouge al teatre Apolo de Barcelona. A l'entrevista que es podrà veure avui a les 20 h l'actor, còmic i periodista Sergi Mas estarà ajudat pels actors Toni González Lillo, Anna Gras i Judit Martin. A més, la youtuber Gina Tost viatjarà per les xarxes socials per mostrar el perfil de Gisela i donar el contrapunt a Sergi Mas.