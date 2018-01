«Cuarto Milenio» revela els diaris secrets del músic John Lennon

El programa conduït per Iker Jiménez s´emetrà avui a la nit.

El programa conduït per Iker Jiménez s´emetrà avui a la nit. ddg

El 8 de desembre del 1980, John Winston Lennon va ser abatut d'un tret a l'entrada de l'edifici Dakota, el seu lloc de residència i un enclavament ple d'estranyes referències. Els habitatges, construïts en ple centre de Manhattan i només a l'abast d'il·lustres propietaris com Lauren Bacall, Rudolf Nureyev o la mateixa Yoko Ono, que encara continua vivint allà, són també famoses per haver estat a l'escenari de la pel·lícula de Roman Polanski La semilla del diablo i sobre ells corren diferents llegendes. Si el lloc sembla predisposat al misteri, les vivències del músic entren de ple en ell. La policia de Nova York ha trobat recentment els diaris de John Lennon robats el 1981, un any després de la mort del músic. Els quaderns trobats posen llum sobre algunes de les qüestions que semblaven preocupar l'ex-Beatle, entre elles, la seva relació amb la màgia, el xamanisme i el més enllà; el seu interès pels ovnis i la vida extraterrestre; la seva estranya sincronia amb el número 9 i els seus vincles amb el poder, una suma de circumstàncies que fins i tot va arribar a fer-li pressentir la seva pròpia mort.

Sobre tot això tractarà la propera edició de Cuarto Milenio que Cuatro emetrà avui en prime time a les 21:30 h.

A més dels misteris al voltant de la figura de Lennon, n'hi ha d'altres que afecten la figura de Mark Chapman, el seu assassí, un personatge contradictori sobre el qual s'ha especulat molt. Què el va portar a matar una de les icones de la pau? És cert que era un fanàtic religiós? Es tractava d'un pertorbat o va ser manipulat per altres? Es va inspirar, com s'ha dit, en l'obra El guardián entre el centeno per cometre el seu crim?

El programa desgranarà el contingut dels quaderns ocults de Lennon i les claus al voltant del enigmàtic Mark Chapman amb dades inèdites i rellevants, com l'entrevista que el mateix Chapman va concedir a Larry King el 1992. Iker Jiménez comptarà per això amb el criminòleg Vicente Garrido, Amaiur Elizari, autor de Los 9 de John Lennon, i el periodista Santiago Camacho.