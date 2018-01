«The Walking Dead» tindrà novena temporada

AMC va realitzar ahir diversos comunicats en relació a 'The Walking Dead', l'apocalíptica sèrie de morts vivents que es va estrenar el 2010. Entre els missatges difosos per la cadena destaca la renovació per a una novena temporada, que s'estrenarà a finals d'aquest any, i que a més comptarà amb un nou 'showrunner'.

Angela Kang, que fins ara havia estat guionista des de 2011, i coproductora executiva des de 2013, passarà a ser la nova 'showrunner' de la nova temporada, segons ComingSoon. "Estem orgullosos de la important contribució d'Angela a la sèrie i de marcar un camí clar per a la novena temporada sota la seva direcció", va dir Charlie Collier, president d'AMC.

Kang també va dedicar unes paraules d'agraïment: "Estic encantada d'entrar en aquest nou lloc amb 'The Walking Dead'. Treballar en aquesta sèrie i tenir l'oportunitat d'adaptar l'increïble còmic de Robert Kirkman ha estat un somni fangirl fet realitat per a mi" .

Scott M. Gimple, actual showrunner, serà l'encarregat de supervisar de tot l'univers zombi que ha generat la sèrie, incloent 'Fear the Walking Dead'.

'The Walking Dead' és una sèrie especial que va començar en una era televisiva completament diferent, i continua en aquesta nova era, per aprofitar amb confiança les històries convincents que entusiasmen al públic i fer que ells es relacionin profundament amb els personatges", va afirmar .

Durant el mateix acte Collier també va tenir temps per dedicar-li a Gimple diversos elogis pel seu treball: "Amb gratitud i admiració, també reconeixem l'ampli impacte i lideratge de Scott sobre el contingut que forma 'The Walking Dead'. Junts somiarem més gran", va sentenciar.