Merlí s'acomiada amb un gir de guió sorprenent i amb un gran èxit d'audiència

Merlí va dir ahir a la nit adéu a la graella de TV3 amb gran èxit d'audiència. 620.000 espectadors van seguir el darrer capítol de l'exitosa sèrie, el que suposa un 22,2% del share, una xifra que ha superat el 17% que s'ha registrat al llarg de tota la temporada.



El final de la sèrie va tenir girs de guió sorprenents, amb la mort del protagonista i un salt cap al futur per conèixer com havia anat la vida als peripatètics de l'Institut Àngel Guimerà. Un final que no va ser del gust de tots els seguidors de Merlí, que van revolucionar les xarxes socials.



#MerliTV3 tuits







Els peripatètics ens expliquen què ha significat "Merlí" per a ells. ?? #FinalMerlíTV3 pic.twitter.com/UHufPXeYQt — Merlí TV3 (@MerliTV3) 15 de gener de 2018