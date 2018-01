Arrenca la tercera edició de «Got Talent España» a Telecinco

Telecinco estrena aquesta nit una nova edició de Got Talent. Després d'un càsting pel qual han passat més de 6.000 artistes, el Teatre Coliseum de Madrid acollirà 300 noves actuacions que s'han de sotmetre a la valoració del singular jurat format per Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide, Edurne i Eva Hache, que després de dues edicions junts mostraran més complicitat que mai. La tercera edició del concurs, que Telecinco estrena amb una doble entrega –avui i divendres–, comptarà com a gran novetat amb la introducció d'un «pas d'or» conjunt en la dinàmica del concurs que suposarà el camí directe a les semifinals, sempre que hi hagi unanimitat entre els quatre jutges.

Produït per la cadena en col·laboració amb FremantleMedia i presentat per Santi Millán, Got Talent España és la versió espanyola del talent show creat per Simon Cowell i adaptat a 70 països. Números de risc, música, humor, ball i varietats protagonitzats per artistes procedents dels cinc continents vertebraran cadascuna de les gales, en les que els comentaris i valoracions dels jutges i la simpatia i sentit de l'humor del presentador fan del programa un autèntic espectacle televisiu.

Durant les vuit primeres gales del concurs, el jurat disposarà del botó vermell per aturar el número en cas de no trobar el talent exigit. Un cop finalitzada l'actuació, els artistes se sotmetran al veredicte dels jutges i passaran a la següent fase del programa sempre que aconsegueixen almenys tres vots positius.

El presentador i el jurat disposaran en aquesta nova edició de vuit «passis d'or» per enviar els seus candidats preferits directament a la fase de les semifinals: cinc passis individuals i dos atorgats en parella, a més del «pas d'or» que requerirà una total unanimitat.

Un cop finalitzades les audicions i després de visionar de nou tots els números que hagin obtingut un «sí», els membres del jurat deliberaran per dilucidar qui dels participants mereix estar a les semifinals que Telecinco emetrà en directe i en les quals es posarà en joc un premi de 25.000 euros per al vencedor, que serà elegit pel públic.

Got Talent España va tancar la seva segona temporada l'any passat amb un 20,9% de quota de pantalla i 2.762.000 espectadors.