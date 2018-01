Brauli Duart assumeix de nou les funcions de la presidència de la CCMA

Brauli Duart ha assumit novament les funcions de la presidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), després que l´abril del 2016 va haver de deixar-les per motius personals vinculats a la salut. En les seves primeres paraules altre cop al capdavant de la CCMA Duart ha volgut remarcar l´excel·lent feina que ha realitzat Núria Llorach durant el període en què ha exercit aquesta responsabilitat i li ha agraït l´esforç i la dedicació esmerçades en un període de gestió difícil.

En la sessió del Consell de Govern que va tenir lloc ahir al matí, Duart va explicar que assumeix el càrrec amb la voluntat de restablir el mandat que va rebre del Parlament de Catalunya el març del 2012, en ser nomenat president de la CCMA amb un ampli suport de 106 vots, provinents de la majoria dels grups parlamentaris, del PSC fins a CiU, passant pel PP i Solidaritat Catalana per la Independència. Duart va reiterat el compromís de continuar treballant amb el Consell de Govern i tots els professionals de la Corporació per encarar el futur amb garanties d´èxit.