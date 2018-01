Movistar renova «La peste» per a una segona temporada, que arribarà el 2019

En poc menys d'una setmana des de la seva estrena, el passat divendres dia 12 de gener, La peste s'ha convertit ja en una de les sèries revelació a Movistar. La plataforma ha confirmat el que fa uns mesos, molts abans que la ficció veiés llum, ja havia deixat entreveure. Hi haurà segona temporada. L'ambiciosa producció dirigida per Alberto Rodríguez i protagonitzada per Paco León, Pablo Molinero, Sergio Castellanos i Cecilia Gómez, entre d'altres, comptarà amb una nova tanda d'episodis que estarà disponible a partir del proper any 2019.