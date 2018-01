Quins són els actors més ben pagats de la televisió?

Els humans som curiosos per naturalesa i per aquesta raó ens agrada estar informats de tot, fins i tot de quant guanyen els actors de televisió.

I la veritat és que, en els últims anys, les productores paguen cada vegada més als seus actors. Possiblement la causa sigui la voluminosa audiència que acompanya les comèdies i drames que es difonen a través de les plataformes de pagament o en obert.

La llista l'encapçalen els 5 protagonistes principals de la sèrie 'The Big Bang Theory': Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar i Jim Parsons. Cadascun cobra 900.000 dòlars per capítol (al voltant de 760.000 euros).

A aquests 5 actors de comèdia, els segueix l'actor Robert De Niro, aquest cop per un drama d'Amazon que encara no s'ha emès anomenat 'Projecte sense títol de David O. Russell', pel qual cobra 775.000 dòlars per capítol, uns 650.000 euros.

El tercer i quart lloc l'ocupen Dwayne Johnson, protagonista de 'Ballers', i Mark Harmon, que interpreta a l'agent Gibbs a 'NCIS'. El primer guanya 650.000 dòlars per cada episodi el segon 525.000 dòlars.

Els següents a la llista són els principals protagonistes de 'Juego de Tronos'. Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington i Lena Headey es troben al capdavant del gènere dramàtic amb 500.000 dòlars per episodi cada un. Però no són els únics que guanyen aquesta increïble quantitat.

Els protagonistes adults de 'Modern Family' (Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Ed O'Neill i Eric Stonestreet), Kevin Costner ( 'Yellowstone'), Kevin Spacey ( 'House of Cards') i les actrius secundàries de 'The Big Bang Theory', Mayim Bialik i Melissa Rauch, també cobren 500.000 dòlars per episodi.

D'aquesta xifra passem als 450.000 dòlars per episodi. Les intèrprets que es troben en aquesta casella són Ellen Pompeo, protagonista d' 'Anatomía de Grey', i Claire Danes, protagonista de 'Homeland'. Molt per sota d'aquestes dues actrius es troben els protagonistes de 'Shameless'. Tant William H. Macy com Emmy Rossum cobren 350.000 dòlars per episodi.

A aquests els segueixen Billy Bob Thornton ( 'Goliath'), James Spader ( 'The Blacklist'), Anthony Hopkins ( 'Westworld'), Kiefer Sutherland ( 'Designates Survivor') i Jason Bateman i Laura Linney (tots dos protagonistes de 'Ozark ') amb 300.000 dòlars per capítol cada un. Jeffrey Tambor, actor de 'Transparent', es troba molt a prop d'ells amb 275.000 dòlars.

A la xifra dels 250.000 dòlars per episodi tenim a Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally i Sean P. Hayes, protagonistes de 'Will & Grace'; Roseanne Barr i John Goodman, protagonistes de 'Roseanne'; Julia Louis-Dreyfus, Patricia Heaton i Kerry Washington actrius de 'Veep', 'The Middle' i 'Scandal', respectivament.

Elisabeth Moss, guanyadora d'un Globus d'Or i un premi Emmy a la Millor Actriu dramàtica per la sèrie 'The Handmaid' s Tale ', guanya 200.000 dòlars per episodi. En aquesta mateixa xifra també estan Matt Leblanc ( 'Man with a Pla') i Kevin James ( 'Kevin can Wait'). No obstant això, cal dir que la coprotagonista d'aquest últim, Leah Remini, es porta una xifra menor per cada episodi, concretament 125.000 dòlars.

En el més baix de la llista ens trobem amb Caitriona Balfe i Sam Heughan ( 'Outlander'), que s'emporten 100.000 dòlars per cada capítol; amb Mandy Moore i Milo Ventimiglia (This is Us), que cobren 85.000 dòlars per episodi; amb Donald Glover (Atlanta), que guanya 75.000 dòlars, i amb Claire Foy ( 'The Crown'), que per cada episodi de la sèrie la paguen 40.000 dòlars.