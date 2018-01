La sèrie «Benvinguts a la família» arriba dilluns a la nit a TV3

Una setmana després del final de Merlí, TV3 estrena aquest dilluns en la franja de màxima audiència la nova sèrie Benvinguts a la família. Produïda per Arca Audiovisual (Grup Filmax), es tracta d'una comèdia d'humor negre, amb un toc emocional, de misteri i intriga, protagonitzada per l'actriu Melani Olivares ( Aída).

Què estaríeu disposats a fer per tirar endavant la vostra família? L'Àngela, una dona lluitadora i separada, interpretada per Melani Olivares, farà tot el que calgui per la seva família que, degut a les dificultats econòmiques, s'ha quedat sense casa. Aquest és el punt de partida de Benvinguts a la família: l'Àngela decideix enfrontar-se a la seva por més gran, el seu pare, un conegut escriptor de novelles, amb qui fa més de vint anys que no es parla. Quan ella, juntament amb els seus tres fills i el seu cunyat, truca a la mansió del seu pare, es troba amb la seva nova dona, la Victòria, interpretada per Yolanda Ramos. Tots són dins la casa i, de sobte, una situació inesperada farà que les dues famílies apartin les seves diferències i uneixin forces per sortir-se'n.

Creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé, la ficció consta de 13 capítols de 50 minuts de durada en què la família s'anirà trobant amb diversos obstacles que hauran de superar junts. A més d'Olivares, l'elenc de la sèrie també compta amb Ivan Massagué, Nao Albet, Georgina Amorós, Nonna Cardoner, Leiti Séne, Eva Santolaria o Aina Clotet, entre altres.