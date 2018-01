Deu raons per tornar a veure «Breaking Bad» en el seu desè aniversari

La popular sèrie 'Breaking Bad' compleix 10 anys des de l'estrena del seu primer episodi. Sembla no passar el temps per a la ficció guanyadora de 16 premis Emmy (entre ells Millor Drama i Millor Actor Protagonista) que segueix sent un referent en aquests anys de proliferació de sèries televisives.

Bryan Cranston, actor de 'Malcolm In The Middle' o 'Drive', és l'encarregat de donar vida al protagonista, Walter White, àlies Heisenberg. Un paper inoblidable gràcies al que va aconseguir alçar-se amb quatre premis Emmy.

Walter White és un brillant professor de química d'un institut d'Albuquerque (Nou Mèxic). Després de descobrir que té un càncer terminal, el protagonista de la història decideix dedicar-se a cuinar metamfetamina per deixar una herència decent al seu fill discapacitat i la seva dona embarassada.

Per dur a terme aquest pla, White s'associa a un ex alumne anomenat Jesse Pinkman. La dona de White és encarnada per Anna Gunn, actriu que va guanyar dos premis Emmy després de la seva interpretació i mentre que Aaron Paul, qui també va ser premiat amb tres premis Emmy, encarna Jesse.

El repartiment el completen Bob Odenkirk, Dean Norris, Betsy Brandt, Jonathan Banks, el veterà Mark Margolis o Giancarlo Esposito, aquests tres últims nominats als Emmy pels seus papers en la sèrie.

Ara que es compleix una dècada des de la seva estrena, és un bon moment per reviure la història de Walter White i així fins i tot per gaudir per primera vegada d'una de les sèries més aclamades de la història. I és que hi ha almenys 10 (que bé podrien ser 100) raons per tornar a gaudir de com Walter White es va convertir en Heisenberg.

Un protagonista sense escrúpols

Walter White i la seva gradual baixada als inferns, passant de ser un mediocre professor de Química a convertir-se en el major magnat de l'imperi de la metamfetamina, l'ha portat directe a l'Olimp dels millors antiherois de la televisió.

Un exalumne amb poca paciència

El destí de Jesse Pinkman està lligat al de White, i viceversa. Jesse és qui més pateix les conseqüències de la seva relació amb Walter, però també és l'únic capaç de fer-li front.

Episodis únics i immillorables

Perquè ens ha donat algun dels millors episodis de la televisió, com per exemple 'Ozymandias', dirigit per Rian Johnson, el guionista i director de l'última entrega de 'Star Wars: Els últims Jedi'.

Obra mestra o presa de pèl?

Perquè encara no saps si l'episodi 'Mosca' et sembla una obra mestra o una estafa descomunal.

Molt més que una sèrie

Tot i que el verd apareix a la capçalera, el color per excel·lència de 'Breaking Bad' és el blau. La metamfetamina pura d'Heisenberg va traspassar fronteres, en la ficció i en la realitat, i fins i tot dues cançons en la sèrie li reten homenatge: 'Crystal Blue Persuasion', de Tommy James and the Shondells, i el 'Baby Blue de Badfinger' de l'episodi final.

Els "Pollos Hermanos"

La irrupció de Gustavo Fring va marcar un abans i un després a 'Breaking Bad'. No només perquè es tractava d'un malvat determinant... sinó també pel pollastre.

Identitat visual pròpia

Per els seus plànols de punt de vista subjectius: rentadores, bidons, terres, màscares, tubs, maleters, parabrisa, robots aspiradores, cisternes de lavabos, forats al desert, banyeres, màquines expenedores, piscines, ampolles, bosses plenes de diners, reixetes de ventilació, taules de vidre, forns, neveres, barbacoes, i fins a un ós de peluix que cau d'un avió... Tot s'hi val per ficar una càmera i crear una identitat visual pròpia. Els timelapses són l'altre gran recurs que recordem de la sèrie de Vince Gilligan.

Pel seu amor a la poesia

'Breaking Bad' va posar en evidència una realitat com un temple: les majors revelacions de la vida arriben als llocs més inesperats. I a Hank li va arribar al lavabo llegint a Walt Whitman. Aquí va canviar tot.

És part de la vida de molts espectadors

Perquè 'Breaking Bad' ja forma part de cultura col·lectiva: ha donat excuses per a qualsevol festa de disfresses, els espectadors tenen les prestatgeries plenes de referències a la sèrie, a més no miren amb els mateixos ulls a les caravanes o als tipus amb barret...

Una història d'amistat

Perquè 'Breaking Bad' va ser brou de cultiu de metamfetamines, però també d'una gran amistat entre Bryan Cranston i Aaron Paul. Tots dos van veure la seva carrera llançada gràcies a les seves interpretacions i van omplir les seves cases de premis.