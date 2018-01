Ellen Pompeo seguirà lligada a la sèrie «Anatomía de Grey» dues temporades més

Quan tot indicava que el final estava a prop, s'ha confirmat que Anatomía de Grey comptarà com a mínim amb dues temporades més. Encara que la sèrie no ha estat renovada, més enllà de la catorzena temporada, el que sí s'ha donat a conèixer és que la seva protagonista, Ellen Pompeo, ha ampliat el seu contracte per dos anys més amb la productora de la ficció d'ABC. Amb la firma d'aquest nou contracte, Pompeo es converteix en l'actriu de sèrie dramàtica més ben pagada, amb una retribució que rondarà els 575.000 dòlars per episodi.