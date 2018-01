«En el punto de mira» incorpora tres nous reporters al seu equip

En el punto de mira, el programa de reportatges de Cuatro, reforça el seu equip de reporters amb la incorporació de tres nous periodistes: María Miñana, Pablo de Miguel i Juan Carlos González. A més, l'espai actualitza el seu format amb una nova capçalera i grafisme que es podran veure a partir del proper lliurament, que Cuatro emetrà aquesta nit.

En el lliurament d'avui, En el punto de mira es fixarà en l'existència de guarderies no homologades, així com en els perills que comporta per als nens la seva existència. Els alts preus de les llars d'infants homologades i l'escassa oferta de les llars d'infants públiques han fet florir un mercat de centres més econòmics que, en alguns casos, incompleixen la legalitat.

No totes les llars d'infants il·legals són clandestines; la majoria estan a la vista de tots i simulen ser centres d'educació controlats i homologats. Verónica Dulanto i Marta Losada investigaran a Madrid i a Jerez de la Frontera alguns d'aquests centres que ja han estat denunciats per tenir condicions inadequades i per possible maltractament als nens. També analitzarà l'existènica de dones que cuiden de diverses criatures.