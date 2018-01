«El Periódico» anuncia un ERO per retallar un 45% la massa salarial

El Grup Zeta va anunciar ahir un expedient de regulació d'ocupació a El Periódico per retallar un 45% la massa salarial dels gairebé 400 treballadors que sumen la redacció i els departaments d'administració, sistemes, publicitat i logística del diari. Tot i que no s'han donat a conèixer més detalls de la reestructuració plantejada, la direcció del grup va indicar que es deu a causes organitzatives i proposa estudiar mesures alternatives als acomiadaments forçosos com les baixes voluntàries.

El comitè d'empresa va manifestar el seu rebuig frontal a la mesura en considerar que «dinamita el clima laboral i els acords signats al juliol passat amb noves rebaixes salarials fins al 2020 després d'un conflicte amb una vaga de tres dies». Els representants dels treballadors també van assegurar que l'ERO «farà impossible» la publicació del rotatiu «tal com el coneixíem fins ara». A més, també van traslladar a la direcció la «falta d'informació clara» sobre l'evolució del negoci, la renegociació del deute amb la banca i el model de negoci que volen implantar.