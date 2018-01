Cristina Pardo presentarà un nou programa els caps de setmana a La Sexta

Cristina Pardo tindrà proximament un nou format a La Sexta. Després de les reeixides entregues del programa Malas Compañías, que podria tenir noves entregues en un futur, la periodista assumirà un nou repte a la cadena del grup Atresmedia. Aquest nou espai, que s'emetrà els caps de setmana i podria estrenar-se després de Setmana Santa, portarà per títol Liarla Pardo, tal com assegura el portal Bluper. Per no es coneixen més detalls sobre el nou programa, que en principi s'emetria a les tardes. Pardo continuarà, tanmateix, col·laborant amb Al Rojo Vivo.