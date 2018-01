TV3 podria prescindir de la sèrie «Com si fos ahir» a partir del mes de setembre

Vicent Sanchis va anunciar fa unes setmanes que la reclamació de 167 milions d'euros que Hisenda ha fet a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en concepte de l'IVA corresponent a les ajudes concedides per la Generalitat, comportarà la reducció de la producció pròpia, posant en perill molts dels formats que actualment omplen la graella de TV3. Ara, el director de la televisió pública ha anat més enllà anunciant, en una reunió mantinguda amb representants dels treballadors, que la direcció es planteja també eliminar la sèrie de sobretaula ( Com si fos ahir) a partir del pròxim mes de setembre, així com prescindir d'algunes corresponsalies, com la de Moscou, Pequín i diversos punts de l'Amèrica Llatina.

Segons recollia ahir l'edició digital del diari Ara, la CCMA planteja retallar fins a 33 milions d'euros aquest mateix any del pressupost de TV3. La bateria de mesures que la direcció hauria plantejat ha estat rebutjada pel Comitè d'Empresa, que considera «temerari» retallar en plantilla, producció i programació. Els treballadors consideren que aquestes mesures poden ser «un desastre» irreversible per a la cadena.