Meryl Streep, un fitxatge de luxe per a la segona temporada de «Big Little Lies»

La veterana i reconeguda actriu Meryl Streep se suma a l'elenc regular de la segona temporada de la sèrie d'HBO Big Little Lies. L'actriu, nominada als Oscar per Los archivos del Pentágono, tornarà a televisió quinze anys després d'aparèixer a la minisèrie d'HBO Angels in America, que li va valer un Emmy. Segons ha informar HBO, Streep serà Mary Louise Wright, la mare de Perry Wright, el marit de Celeste interpretat per Alexander Skarsgard. El personatge és descrit com una dona preocupada pel benestar dels seus nets després de la mort del seu fill Perry. Arribarà a Monterey a la recerca de respostes.