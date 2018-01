Movistar estrena l'última temporada de la ficció «The Tunnel»

El canal Movistar Series Xtra estrena aquesta nit la temporada final de The Tunnel, l'adaptació britànica-francesa de la ficció danesa i sueca Bron/Broen, protagonitzada per Stephen Dillane ( Joc de trons, La noche más oscura) i Clémence Poésy ( Harry Potter i el calze de foc, Birdsong, Gossip Girl).

En aquesta última entrega, que porta per títol Venganza, Karl i Elise s'enfronten a una parella de tortuosos criminals que no dubten a arribar a l'extrem per tal d'implicar la policia en el seu macabre joc. La temporada arrenca amb un grup de refugiats apinyats en un rovellat vaixell de pesca que s'ensorra després que uns emmascarats li calin foc a la meitat del Canal de la Mànega, a la frontera entre Regne Unit i França. El terrible incident torna a servir com a desencadenant del retrobament entre Karl Roebuk i la seva companya de la policia gal·la Elise Wassermann. Comença llavors una complexa investigació internacional que barreja el tràfic de persones, l'auge del terrorisme i la crisi europea de refugiats, i que podria tornar a afectar les vides dels dos detectius protagonistes.

En aquesta tercera i última temporada de la sèrie es posa en relleu l'actual crisi europea de refugiats, l'auge del terrorisme a Occident i el tràfic de persones. The Tunnel és un addictiu i vibrant thriller amb una innegable dimensió geopolítica, per la mateixa concepció de la sèrie.