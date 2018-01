Els abonats de Movistar podran gaudir dels continguts de la plataforma Netflix

L'operadora de telecomunicacions Telefónica es troba actualment en negociacions amb Netflix per integrar els continguts audiovisuals de la plataforma de vídeo en línia dins la seva oferta de televisió Movistar +.

Fonts coneixedores de les negociacions han confirmat que l'acord entre les dues empreses, avançat per 'El Espanyol' i 'El Confidencial', encara no està tancat i seran necessàries diverses setmanes per establir els termes del contracte.

Així mateix, una vegada conclòs l'acord, els clients de Movistar + trigaran un temps en poder gaudir d'algunes de les sèries més importants de Netflix, com 'Stranger Things', 'Narcos', 'The Crown', 'Black Mirror' o l'espanyola 'Las chicas del cable', per qüestions tècniques.

L'objectiu de l'acord és oferir al client la millor experiència d'usuari, per a això pretenen integrar els continguts de Netflix dins de la plataforma de Movistar + i no limitar-se a posar una icona que redirigeixi l'usuari a l'aplicació de Netflix.

El fet que les dues empreses vulguin aconseguir una integració de tots els continguts requerirà un desenvolupament tècnic després de la signatura del contracte que portarà un temps, de manera que podria no estar disponible per als clients fins després de l'estiu.

El conseller delegat de Netflix, Reed Hastings, va ser precisament un dels protagonistes de la Trobada Telefónica 2017, celebrat el passat mes de novembre i en el qual la companyia va reunir a tot l'equip directiu a nivell mundial món, format per més de 900 executius.

En aquest esdeveniment, el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha incidit que Telefónica volia ser una companyia "oberta" i fins i tot va assegurar que estava disposada a distribuir continguts d'altres empreses.