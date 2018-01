Melani Olivares, Nandu Jubany i Òscar Andreu pugen «Al cotxe» de TV3

Aquesta nit, a les 22.55 h, torna Al cotxe a TV3, just després del segon capítol de la sèrie Benvinguts a la família. En aquest nou lliurament del programa, compartiran trajecte amb el presentador, Eloi Vila, la protagonista de Benvinguts a la família, Melani Olivares; el cuiner que acaba de participar en el Ral·li Dakar Nandu Jubany i un dels presentadors del programa de Està passant, Òscar Andreu. Melani Olivares repassarà la seva trajectòria professional a la televisió catalana i parlarà de què li ha suposat participar en aquest nou projecte. De la seva banda, Jubany explicarà com ha estat l'experiència de participar al Dakar i Andreu explicarà com compagina les seves feines.