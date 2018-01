«La verdad», una nova sèrie de misteris en família de Telecinco

Coneixem realment als nostres éssers estimats? Fins a quin punt les emocions i els sentiments poden arribar a amagar la raó? Què estem disposats a fer i a dir per aconseguir un objectiu intensament anhelat? Aquestes qüestions orbitaran al voltant del misteri plantejat a La Verdad, nova sèrie de Telecinco que s'estrenarà en la franja de màxima audiència pròximament.

Lydia Bosch, Jon Kortajarena, Elena Rivera, Ginés García Millán i José Luis García-Pérez encapçalen l'elenc artístic d'aquesta nova aposta de ficció de la cadena de Mediaset España que compta també amb Irene Montalà, Ana Álvarez, Juan Meseguer, Oriol Puig, Esmeralda Moya, Susi Sánchez, Javier Estévez, Pedro Mari Sánchez, Laura Zuazua, Berta Ojea i Ayoub El Hilali.

Creada per César Benítez i Aitor Gabilondo i produïda per Mediaset España en col·laboració amb Plano a Plano, La Verdad és un domestic noir inspirat en diverses històries reals que explora la psicologia d'una família posada al límit, una sèrie d'intriga i suspens que explica la història d'amor entre un policia i una enigmàtica jove i el misteri d'una investigació policial i periodística per descobrir una veritat, quan la fina línia que separa la veritat d'allò incert es desdibuixa sota una tempesta d'emocions.

Seleccionada per la Wit List de Mipcom 2016 per la seva originalitat, La Verdad parla de la força de les emocions, de segones oportunitats i del que les persones estan disposades a acceptar sense fer preguntes en nom de l'amor, segons explica la cadena en un comunicat. En una segona capa de l'argument subjau una profunda reflexió sobre la força dels vincles afectius, una història sobre la necessitat de redempció i de començar de zero.

La història arrenca quan nou anys després de desaparèixer en estranyes circumstàncies sent una nena, Paula García (Elena Rivera) reapareix convertida en una bonica i enigmàtica adolescent. Marcos Eguía (Jon Kortajarena), un jove i ambiciós policia, serà l'encarregat d'investigar el succés, ja que el relat de la noia està ple d'incògnites que posen en dubte la seva veracitat. Excepte els seus pares (Lydia Bosch i Ginés García Millán), que a causa de l'enorme patiment causat per la seva llarga absència l'acullen des del principi, ningú està segur del tot que Paula sigui realment qui diu ser.