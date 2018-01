Michael Haneke prepara el salt a la televisió amb una distopia futurista

L'austríac Michael Haneke és l'últim de la llarga llista de cineastes que ha decidit saltar a la televisió. Concretament, el director de pel·lícules de culte com Funny Games i Amour, es troba preparant Kelvin's Book, una distopia futurista dividia en deu episodis que serà produïda per l'alemanya UFA Fiction, responsable de títols com la reeixida Deutschland 83. Segons ha informat la productora, la sèrie, que estarà rodada en anglès, seguirà un grup de joves que es veuen obligats a fer un aterratge d'emergència fora del seu país d'origen. Aquest fet els obligarà a descobrir la cara més fosca d'una societat digital en la qual els drets humans són contínuament trepitjats.