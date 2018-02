El gironí Jaume Serra, nou director de SER Catalunya i Ràdio Barcelona

Jaume Serra (Vila-sacra, Girona, 1967) ha estat nomenat nou director de la SER Catalunya i Ràdio Barcelona en substitució de Josep Maria Girona, que empren nous projectes personals. Serra ha desenvolupat la seva carrera professional en mitjans de comunicació, principalment a la SER. Va començar l'any 1986 a SER Empordà, el 1991 va assumir la direcció de Ràdio Lleida i el 1999 la de Ràdio Girona. Es va incorporar a Ràdio Barcelona el 2012 com a director de Continguts de SER Catalunya, càrrec que ha exercit fins el seu nomenament com a director de la SER a Catalunya. És periodista, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona.

Actualment cursa el màster universitari de Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement a la UOC. És autor del llibre 'La Ràdio a Lleida. La Transformació del mitjà (1980-1999)'. Ha estat membre de la junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona i directiu de l'Associació Tribuna de Girona.

Serra afronta el repte "il·lusionat i convençut de poder servir al milió d'oients catalans que cada dia escolten les nostres programacions radiofòniques" en el moment en què "la ràdio ha demostrat ser el mitjà que millor ha resistit la crisi, creixent permanentment en oients".

Jaume Serra substitueix en el càrrec Josep Maria Girona que des de 1983 ha ocupat diversos llocs de responsabilitat a Ràdio Reus, Ràdio Barcelona i a PRISA Ràdio, on va estar al capdavant de la Direcció de Comunicació.