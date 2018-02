Helena Garcia Melero, Lluís Marquina i Francesc Sòria conduiran «Tot es mou»

A partir de dilluns 5 de febrer, a les 16.35 h, TV3 estrenarà Tot es mou, un nou magazín d'actualitat diari que ocuparà el buit deixat per Tarda oberta, el format presentat per Ruth Jiménez i Vador Lladó, que fa tot just un mes va ser cancel·lat davant la necessitat de retallar el pressupost de la CCMA. Tot es mou, amb Helena Garcia Melero, Francesc Sòria i Lluís Marquina, seguirà l'actualitat, donarà veu als protagonistes del moment i tractarà aquelles qüestions que toquen més de prop els ciutadans «amb un to amable i distret», segons ha indicat la cadena pública en un comunicat. El magazín jugarà amb connexions en directe, tertúlies, reportatges, entrevistes i l'anàlisi dels temes del dia.