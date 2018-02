El magazín «Dani & Flo» s'acomiada de l'audiència de Cuatro després de gairebé un any

Quan faltaven poques setmanes per complir un any en antena, el 27 de febrer, Mediaset ha decidit cancel·lar definitivament Dani & Flo. Segons una informació del portal Vertele, els discrets números registrats al llarg d'aquest temps en les diverses franges que ha provat a Cuatro no han convençut els responsables, que després de molts intents per millorar les audiències i competir amb l'imbatible Zapeando de La Sexta han optat per prescindir-ne. El magazín presentat per Dani Martínez, Florentino Fernández i Lara Álvarez s'acomiadarà demà amb un darrer lliurament.