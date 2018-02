Juanjo Sáez retrata en una sèrie d'animació la seva adolescència

L'il·lustrador i dibuixant Juanjo Sáez s'inspira en la seva adolescència al barri barceloní de la Sagrera en els anys anteriors als Jocs Olímpics en la sèrie d'animació Heavies tendres, que estrena aquesta nit, a partir de les 21.35 h al canal 33, cosa que suposa el seu retorn a Televisió de Catalunya després de tres temporades d' Arròs covat.

Heavies tendres explica la història d'en Juanjo i en Miquel, dos nois adolescents de la Barcelona de 1991 que trobaran en la seva amistat i en la música heavy un refugi del món gris en què viuen. En Juanjo és un noi asmàtic que ha viscut protegit per la seva família fins al punt d'ofegar-lo. En Miquel pertany a una família amb un pare absent. La seva mare intenta sortir-se'n ella sola, però no sempre ho aconsegueix.

Durant 8 episodis de 21 minuts de durada, aquesta sèrie d'animació parlarà de les primeres emocions i d'aquell moment crucial a la vida on es passa de la infància a la maduresa. Una sèrie tendra i divertida que emociona i que farà reviure els moments de la pròpia adolescència.

«Els personatges estan basats en totes aquestes persones que em van marcar i em van ajudar a fer-me gran. Per a mi tots ells formen part d'un món imaginari on cada un representa un paper», assegura el creador de la sèrie, segons un comunicat. «Són persones que, igual que passa amb els membres de la meva família, pertanyen a un estrany món mitològic on tots desenvolupen un paper simbòlic», afegeix el dibuixant català, que manté a Heavies tendres el mateix estil que ja va caracteritzar la reeixida Arròs covat.

Segons l'actor Pol López, que posa veu al personatge d'en Miquel, la sèrie tracta molt bé els records d'adolescència en una versió més tendra que la cèlebre Beavis & Butthead de la MTV, i que és «força eclèctica» entremesclant gèneres «amb un to de còmic de tall underground».

Juanjo Sáez (Barcelona, 1972) va començar a dibuixar professionalment als anys noranta i des de llavors ha col·laborat en mitjans de comunicació. També ha treballat en disseny i publicitat; ha creat la sèrie de televisió Arròs covat, emesa al 33, i ha editat un bon nombre de llibres com ara Crisis de ansiedad, Hit emocional, Yo, Buenos tiempos para la muerte, Viviendo del cuento o El arte.