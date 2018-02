Polèmica per l'emissió del 'Salvados' dedicat a la industria càrnia

ElPozo Alimentació ha assegurat tenir la "consciència tranquil·la" tant pel que fa al benestar animal com en matèria de seguretat alimentària després de l'emissió del programa 'Salvados' sobre la indústria càrnia a Espanya.



En concret, l'empresa murciana ha explicat que els animals que apareixen en les imatges del reportatge "mai" entrarien en la cadena de producció d'ElPozo Alimentació, ja que els controls estipulats per la legislació espanyola i per la mateixa empresa fan "inviable aquesta possibilitat ".







ElPozo ha precisat que les imatges gravades corresponen a una àrea de recuperació sanitària, és a dir, que són animals que tenen algun tipus de malformació o malaltia de naixement, que han de vigilar per controlar la seva evolució i millora i, si no es produeix, dur a terme el seu sacrifici sanitari.





Es imposible que animales como los mostrados en el programa Salvados entren en nuestra cadena de producción. Aquí nuestro comunicado ? https://t.co/lwCzTkTY93 pic.twitter.com/VqWcfqGF42 — ElPozo Alimentación (@ElPozoAlimenta) February 4, 2018

Així ho estableix el codi ètic i deontològic de la ramaderia espanyola. Les revisions veterinàries periòdiques determinen quins animals han de ser sacrificats sanitàriament.Aquells animals que finalment no arriben a recuperar-se són sacrificats sanitàriament per veterinaris autoritzats, en la pròpia granja, d'acord amb la legislació vigent de benestar animal (Art. 3 del RD 348/2000 relatiu a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes i RD 1135/2002 i RD 1392/2012, relatius a les normes mínimes per a la protecció de porcs) i són retirats per gestors autoritzats oficialment per l'administració.La càrnia espanyola ha explicat que compta amb més d'una vintena de certificats nacionals i internacionals que acrediten la seva estricte compliment de totes les exigències en matèria de sanitat, seguretat alimentària i benestar animal.Finalment, la companyia ha assenyalat que valora el paper fonamental que desenvolupen els mitjans de comunicació i defensa, per sobre de tot, el dret a la informació i la llibertat d'expressió i perquè la informació "sigui veraç ofereix a qui ho sol·liciti tota la documentació de què disposa ".