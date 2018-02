Netflix vol fitxar Gwyneth Paltrow i Barbra Streisand

Gwyneth Paltrow, un possible fitxatge per a «The Politician».

La maquinària de Netflix segueix rendint a ple rendiment, amb nous projectes de ficció per a curt i llarg termini. Una de les últimes produccions que la plataforma ha posat en marxa porta per títol The Politician, i al seu darrere s'hi troben Ryan Murphy i Brad Falchuk, els creadors de la reeixida American Horror Story. Els responsables d'aquesta comèdia es troben en plena fase de preproducció i, segons informa el portal nord-americà Deadline, podria comptar amb dos fitxatges de renom per encapçalar l'elenc: Gwyneth Paltrow i Barbra Streisand. És més, l'oferta que haurien fet arribar Murphy i Flachuk a Streisand també inclouria la possibilitat que la veterana actriu dirigeixi alguns dels episodis.

Paltrow i Streisand s'unirien així a Ben Platt ( Notas Perfectas), l'únic actor confirmat fins ara per protagonitzar una ficció que, segons avança el citat portal, girarà al voltant d'un jove ric que aspira a començar una carrera en el món de la política. La sèrie, que podria arribar a la plataforma a finals d'aquest any o principis del 2019, abordarà a més de la política, diverses temàtiques de tall social, amb un plantejament que, sense riure's de la realitat, inclourà gotes d'humor. Tampoc es descarta, malgrat que no s'ha confirmat, que la trama inclogui alguns números musicals, com a Glee, creada per Ryan Murphy.